“Nosotros lo que necesitamos es libertad económica”: Duque a Petro

En la instalación del congreso de los transportadores de carga, en Cartagena, el presidente Iván Duque reiteró la necesidad de que sea cual sea el gobierno que lo suceda se garantice la libertad de empresas en el país.

En una clara alusión a la propuesta del precandidato presidencial Gustavo Petro de frenar las exploraciones petroleras, Duque detalló que en la libertad económica no debe sentirse amenazado por el capricho de un gobernante e indicó que la transición energética no puede ser a la brava,

“Pregúntense qué pasa si Colombia deja de producir petróleo. A es que eso es contrario a la transición energética. No, ustedes están participando de la transición energética, pero no a la brava, no matoneados, sino haciendo un proceso. Porque ninguna economía prospera cuando hay el capricho de un gobernante diciendo mañana este sector no va, y solamente va si vienen a besarme el anillo”, dijo.

El jefe de Estado catalogó la propuesta de Petro como demagógica e indicó que el país necesita estabilidad jurídica y económica. “Esos delirios demagógicos y autoritarios ya sabemos en lo que terminan en América Latina y el Caribe. Nosotros lo que necesitamos es libertad económica, buena regulación, estabilidad jurídica y sobre todo defender la empresa”, dijo.

Ante los agremiados del transporte de carga, el mandatario anunció la creación de un programa educativo en el Sena para formar a los futuros transportadores del país, esto ante la escasez de conductores de vehículos de carga pesada, expresada por Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar.