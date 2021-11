Minhacienda califica de “irracional y chambona” propuesta de Petro sobre petróleo

En el marco de la Cumbre de Naturgas en Cartagena, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo calificó de irracional y chambona la propuesta del senador y precandidato presidencial Gustavo Petro de frenar las exploraciones petroleras en el país.

Restrepo indicó que este tipo de propuestas deben hacerse con mucha responsabilidad y que de ninguna manera se puede entrar a demonizar sectores productivos.

“Siempre se puede hacer minería, siempre se puede hacer producción de hidrocarburos responsable y sosteniblemente, lo cual no significa que no hagamos una transición energética, pero hay que hacerla no chambonamente sino ordenadamente como lo ha venido haciendo este gobierno”, comentó.

El jefe de la cartera de hacienda anotó que cerrar estas exploraciones de un día para otro destruye exportaciones, genera costos adicionales para los sectores más vulnerables de la sociedad y va en contravía de toda la economía del país.

“Se afectaría algo que puede representar poco más del 50% de las exportaciones, cerca de un 40% de la inversión extranjera directa del país, estamos hablando de un porcentaje que puede llegar a ser del orden de 1.8% del PIB en ingresos fiscales. Estamos hablando de una cifra que no es menor”, detalló Restrepo.