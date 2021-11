EPM no demostró que no tuvo que ver en la no entrada en operación de las turbinas de Hidroituango

Durante la Cumbre de Naturgas, en Cartagena, la superintendente de Servicios Públicos, Natascha Avendaño, se refirió a la multa que le fue impuesta a las Empresas Públicas de Medellín (EPM), por $1.800 millones, en sanción por no demostrar que no tuvo responsabilidad en la emergencia que impidió la entrada en operación de las unidades de generación de energía de Hidroituango, el primero de diciembre de 2018,

Avendaño detalló que esta sanción se da tras una investigación que había empezado en 2019 y que la compañía puede interponer recursos antes de que la sanción quede en firme.

“Venía un proceso en cursos desde 2018 por la no entrada de las obligaciones de energía en firme que se dio por la contingencia del año 2018, el proceso de investigación se abrió en 2019 y este es un fallo en primera instancia y el cargo es porque EPM no logró desvirtuar que ellos no habían tenido ninguna responsabilidad en la no entrada en operación de las unidades de generación y por lo tanto de las obligaciones de energía en firme”, explicó Avendaño.

El gerente de EPM, Jorge Carrillo, criticó que últimamente se enteran de las sanciones de la Superservicios por los medios de comunicación e informó que esta última la están revisando y que interpondrán los recursos a los que haya lugar.