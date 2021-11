No hay inhabilidad hasta que se pronuncie el Consejo de Estado: vicentralor frente al caso de Fajardo

Mauricio Pava, abogado de Sergio Fajardo, dijo en los micrófonos de La W que el fallo de la Contraloría era un fallo político y se hace en momento electorales, sugiriendo que la entidad quería hacerle daño a su cliente. Además, comparó a la Contraloría como la de Venezuela.

Ante esto, el vicencontralor Julián Ruiz manifestó en la W que “este proceso inicia en febrero del 2019 con una solicitud ciudadana, posteriormente se hace una auditoría. El 3 de septiembre de este año se emite el fallo de primera instancia, y ahora se emite el de segunda instancia”.

Indicó que “nosotros nos sujetamos a nuestros términos que nos da la ley especial, no podemos ir más allá de eso, no podemos resolver antes o después, y no hay ninguna regularidad en ellos”.

Sobre la inhabilidad para ser elegido señaló que “no es un tema que le corresponde a la Contraloría, sin embargo, hay unas causales de inelegibilidad en la ley que implican que no pueden ser servidores públicos las personas que son declaradas con responsabilidad fiscal”.

Expresó que “la Contraloría simplemente se ha sujetado a sus tiempos procesales y legales”.

Además, el vicencontralor Julián Ruiz explicó que “no se genera ninguna inhabilidad hasta que se pronuncie el Consejo de Estado”.