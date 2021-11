En la coalición no se discutió el tema de la vicepresidencia: Ingrid Betancourt

En diálogo con La W, la excandidata a la Presidencia de la República, Ingrid Betancourt, habló sobre el cónclave en el que nació la “Coalición Centro Esperanza”.

En primer lugar, habló de las razones por las que no postuló su nombre como precandidata presidencial.

“Yo me he concentrado en lograr que la coalición se fortalezca y yo creo que realmente el ánimo y casi que la obsesión es que logremos ofrecerles a los colombianos una opción buena en primera vuelta”, dijo.

Además, destacó que el interés de los líderes de esta alianza es jugar sin maquinarias, sin clientelismo, sin mermelada y sin corrupción.

“El esfuerzo en el cual yo me he enseñado no es en mirar cómo puedo ir en esa coalición sino cómo puedo servir”, agregó.

También aseguró que el tema de la fórmula vicepresidencial no fue discutido porque “lo que se está haciendo es sembrar confianza” y explicó que el ganador de la consulta de marzo podrá elegir a quien desee.

En cuanto a las listas al Congreso, señaló que “hay problemas que ya se están solucionando” y que, por ejemplo, en Bogotá, la lista única del Centro Esperanza tendría que pensarse de una manera diferente.

“Si se le devolviese la personería jurídica a Verde Oxígeno quisiéramos irnos en una alianza con el Nuevo Liberalismo para Bogotá”, dijo.

También informó que el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría por la contingencia en Hidroituango fue discutido y hubo un gran apoyo al precandidato Sergio Fajardo.

“Ha sido un elemento invaluable, cada vez que habló solucionó problemas”, señaló.