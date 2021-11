¡Un astro del fútbol! Lionel Messi gana su séptimo Balón de Oro

Bogotá

El argentino Lionel Messi, considerado por mucho como el mejor jugador de la historia, fue galardonado este lunes 29 de noviembre con el Balón de Oro, reconocimiento que lo pone nuevamente como el mejor jugador del mundo.

Messi ganó la Copa América 2021, venciendo en la final a la Brasil de Neymar Jr. Además, el jugador se robó las portadas en el mercado de transferencias luego de fichar por el PSG tras casi 18 años en el Barcelona.

No obstante, el argentino reconoció que Robert Lewandowski fue un jugador destacado en el 2021, por lo que le aseguró que ese galardón también era de él.

“Para mí es un honor ‘pelear’ contigo. Quiero decirte que te mereces el Balón de Oro. Creo que France Football debería darte el tuyo, te lo mereces”, fueron las palabras que le dedicó al goleador polaco del Bayern Múnich.

Messi fue elegido por encima de grandes figuras como Jorginho, Kanté, Cristiano Ronaldo y Neymar Jr.

“Hoy me toca estar otra vez acá. Me preguntaban cuándo era la fecha de mi retiro. Estoy muy feliz y con muchas ganas de seguir luchando por nuevos retos, así que espero que me quede mucho, disfruto del fútbol”, señaló.

“Quiero agradecer a mis compañeros del Barcelona, del PSG y muy especialmente al cuerpo técnico de la selección argentina. Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, tenía una espinita guardada (refiriéndose a la Copa América)”, agregó.