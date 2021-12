¿Copialina o apuntes? Habla candidata a contralor de Manizales descubierta con anotaciones en la mano

Luisa Fernanda Roncancio, aspirante a contralor de Manizales, respondió en Sigue La W sobre la foto de su mano en que se ve anotadas unos apuntes durante un examen para ser contralor de este municipio. “Son las anotaciones que hice el día del examen para posibles reclamaciones en la etapa posterior a este que podría realizar”.

“Cuando llegamos al examen, nos retiraron los celulares. Eso fue el 30 de octubre. Nos dividen en tres salones. Nos cuida una persona de la Personería, de la Procuraduría y un delegado de la Policía. Cuando iniciamos, nos dicen que si tenemos reclamaciones, debemos aprendernos las preguntas y el número en el cuestionario”, indicó Roncancio, añadiendo que “es un cuestionario de 100 preguntas. Dijimos que no tenemos la memoria para aprendernos la pregunta y el número”.

Además, explicó que “era un examen de respuesta múltiple. Se llena con un lápiz minado número 2. Cuando ponemos encima los documentos, no solamente soy yo, en el proceso de firma lo hicimos con el propio lapicero ante la persona encargada. Expresamos que hay algunas preguntas que considero no tienen respuesta. Hay dos preguntas que dice ‘regalías’, porque las contralorías municipales no tienen acceso a las regalías”.

La aspirante a contralor de Manizales resaltó que “se solicitó acceso a las preguntas y no nos dieron” el permiso por una acción de tutela presentada para que las elecciones para el contralor de Manizales sea aplazadas, según Roncancio.

“Conozco el proceso de la contraloría desde hace tiempo. Soy defensora de las contralorías regional. Es un proceso que apenas va en el primer punto” de tres, dijo. “Sigue la evaluación de la experiencia, los estudios y la capacidad de docente y de obras”.

“Están tratando de sacarlo de contexto. No estaba prohibido tener esfero sobre la mesa”, respondió, aunque admitió también que “nos citaron con lápiz”.