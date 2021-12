“Nosotros vamos por la presidencia y solos no lo vamos a lograr”: Gustavo Bolívar

Ante la polémica que ha generado la posible unión del exgobernador de Antioquia Luis Pérez al Pacto histórico, los congresistas Gustavo Bolívar y Aida Avella hablaron en W Radio para dar su opinión frente a esta situación.

Bolívar señaló que “los angelitos no llegaremos solos” refiriéndose a las aspiraciones de la coalición de lograr la Presidencia y agregó: “A mí no me hubiera gustado que Petro se aliara con ciertas personas, pero por el camino he ido entendiendo que nosotros vamos tras la presidencia y solos no lo vamos a lograr”.

“Ni siquiera Uribe en su mejor momento pudo llegar al poder solo”, añadió el senador Bolívar, mostrando su apoyo a esta posible adhesión.

El senador de la Colombia Humana dijo que solo rechazaría la llegada de Pérez al Pacto Histórico, si este hubiese pedido puestos políticos a cambio como un Ministerio.