Protestas en el hospital de Ciénaga: empleados exigen el pago de su salario

Auxiliares clínicos, porteros y otros empleados del Hospital San Cristóbal de Ciénaga realizaron una particular protesta a las afueras del centro asistencial porque la entidad les adeuda hasta cuatro meses de sueldo. Los afectados aseguran que si no les cancelan este 10 de diciembre regresan a paro.

Los empleados no están conformes debido a que el personal de planta del centro asistencial si les cancelaron sueldo, primas y retroactivo, mientras que a ellos no. Desde el pasado mes de octubre vienen protestando, exigen el pago de sus salarios, sin embargo, hasta el momento no les cancelan.

“Indignados estamos los auxiliares clínicos y porteros ya que sabemos que el hospital San Cristóbal desde hace 15 días ha presentado pagos y a nosotros no nos reportan nada, eso es una falta de respeto porque hacen eso a sabiendas que todos necesitamos; así como mis compañeros y yo hemos venido a trabajar con fiebre dolor de cabeza, porque no podemos dejar nuestros puestos, yo le pido al gerente que se ponga en los zapatos de nosotros pero que sude la camiseta con nosotros pagándonos a tiempo”, dijo Robinson Urielesauxiliar clínico del hospital.

Pago para el 10 de diciembre

De otra parte, el gerente del hospital Jairo Romo aseguró que los compromisos con estos empleados estaban previstos para cancelar el 10 de diciembre, sin embargo luego de liberar algunas cuentas lograron pagar al 50 % de los empleados, “pudimos liberar unas cuentas embargadas y logramos reunir cierta cantidad y para no tenerlos hasta el 10 de diciembre, que era el compromiso decidimos pagarle a un gran sector, eso generó malestar entre unos compañeros, una vez me reuní con las personas que estaban haciendo reclamaciones de manera justa, aclaramos la situación en gerencia y ellos son conscientes que el compromiso era hasta el 10 de diciembre”, precisó.

Hace unos meses la Contraloría General del Magdalena evidenció hallazgos de presunto detrimento patrimonial en la E.S.E Hospital San Cristóbal de Ciénaga. Como resultado del proceso de auditorías adelantado por la Contraloría Auxiliar a sus sujetos de Control, se encontró presuntas irregularidades en la contratación adelantada en la vigencia 2020 en la E.S.E Hospital San Cristóbal de Ciénaga, de los cuales los más relevantes lo constituyen ocho hallazgos administrativos que presentan condición fiscal por la suma de $258.550.028 millones; al tiempo que se materializaron 17 observaciones sancionatorias, cuatro presuntas observaciones de tipo disciplinario y dos presuntas observaciones de tipo penal.