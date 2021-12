¿Le están haciendo conejo al abogado Miguel Ángel del Río en Pacto Histórico?

Miguel Ángel del Río, abogado especializado en Ciencias Penales y Criminología, respondió en Sigue La W sobre su situación con Pacto Histórico. De acuerdo a sus declaraciones, había sido la opción para ser cabeza de lista en la Cámara de Representantes del movimiento hace una semana, pero ahora no es así.

“Yo respeto a Gustavo Petro y al movimiento, pero puedo decir que sí me hicieron conejo”, indicó el abogado sobre su situación.

Además, habló sobre las razones por las que cree se presentó dicha situación en el movimiento que se lidera en el Atlántico. “No podría advertir a qué corresponde, pero sí puedo decir que se están violando principios democráticos”, manifestó.

El abogado del Río añadió: “hago parte del Pacto Histórico, apoyo a Gustavo Petro, no encuentro hoy otra corriente política que pueda satisfacer de mis necesidades personales. Esto va más allá del personalismo y aparentes egos, esto es un atentado contra unas bases en el departamento del Atlántico que no ha tenido representación”, debido a que “tenemos a siete representantes que no han hecho nada, 14 senadores del Caribe que no representan a nadie. Hoy se tienen en cuenta criterios como la fama, la estética” para elegir a esos cargos, por lo que “se desvaloriza el trabajo social”.

Si efectivamente Miguel Ángel del Río deja de ser cabeza de lista por la Cámara, respondió sobre lo que pasaría: “tendré que hacerme a un lado de la lista del Congreso, apoyaré a Petro pero no jalonaré una campaña que no representa a la ciudadanía”, sentenció.

Sobre Agmeth Escaf, manifestó que “tiene una pobreza argumentativa notable. Yo jamás he considerado que sea legítimo el ataque en contra de la individualidad, independientemente de donde venga. Escaf habla de una encuesta que no conozco. Siento que las encuestas las hacen terceras personas, esto no es un tema de popularidades, es un tema de legitimidades. Si quieren convertir al Pacto Histórico en una fiesta de reconocimiento, estábamos haciendo las alianzas equivocadas. Escaf ha sido un crítico de las protestas sociales, del senador Petro. Escaf tiene una relación personal con Álex Char. El clan Char es una de las mafias políticas incrustadas en el corazón del Atlántico que más daño le hace a la ciudadanía. Estoy decepcionado”.