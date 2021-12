Matoneo en política: los insultos que enfrentan Angélica Lozano, Paloma Valencia y Susana Boreal

En Sigue La W se escucharon a las voces de mujeres en la política que reciben ataques a través de redes sociales sobre su vida personal. No se trata de agresiones sobre sus ideas políticas, sino acerca de sus ideas personales o burlas de su físico.

Las senadoras Paloma Valencia, Angélica Lozano y la aspirante al Congreso por Pacto Histórico, Susana Boreal, revelaron detalles sobre los insultos que reciben a diario. También respondieron a quienes están detrás de la creación de dichos mensajes.

La senadora por Alianza Verde, Angélica Lozano, contó que anteriormente tenía instalada la aplicación de Twitter en su celular. Sin embargo, por los fuertes mensajes que recibía solo desde su oficina se maneja esa red social.

“Es la rudeza, el ánimo de destrucción, esto tiene seres anónimos y hay estrategias. A punta de repetir mentiras hay una estrategia de blogs, de personal con plata en los extremos de la política”, aseguró Lozano.

Por su parte, Susana Boreal se refirió sobre los insultos que ha recibido desde que hizo pública su decisión de aspirar al Congreso con el movimiento de izquierda. Como directora de Orquesta, ha sido víctima de mensajes en donde cuestionan sus conocimientos y habilidades.

“Dentro de la izquierda he recibido matoneo, es el machismo de las personas que quieren a Paloma, Angélica y a mí fuera porque creen que la política es de hombres. Desde que tomé la decisión me han atacado por ser mujer. Yo soy artista, a mí me encanta escuchar y luego hablo, eso es lo que hace falta en Colombia”, expresó Boreal.

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia también se refirió a los insultos que ha recibido por sus posturas políticas y hasta las bromas que hacían cuando su hija Amapola era una recién nacida.

“Lo más difícil no es el menosprecio, el maltrato, la invisibilización mediática, sino lo más horrible es que la gente lo odie a uno por ser mujer y pensar distinto. Los que salen a menospreciar a las mujeres en la política son los que dañan la democracia”, indicó Valencia.

Las tres políticas fueron enfáticas al asegurar que por los ataques no están dispuestas a alejarse de la vida pública. Por el contrario, aseguraron que es necesario cambiar esos comportamientos. “Pensar diferente no es agredir”, dijo Lozano como una invitación a los autores de los ataques.