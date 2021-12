POT en Bogotá será expedido por decreto: concejales alertan se agotó el tiempo

Bogotá

En diálogo con W Radio, concejales de Bogotá advirtieron que se agotaron los tiempos para la discusión y la votación del Plan de Ordenamiento Territorial en el concejo de la ciudad. Así las cosas, se espera, según los cabildantes, que el proyecto sea expedido por decreto por parte de la Alcaldesa Claudia López.

“Vinimos haciendo observaciones sobre lo que fue el proceso de formulación de este POT que no permitió que hubiese una participación incidente en la construcción y formulación (...) es lamentable el mal uso del reglamento que se hizo. Han sido recusaciones anónimas, impedimentos que se han hecho,” señaló Heidy Sánchez, concejala de la Colombia Humana.

Por eso señaló que el articulado “ya no se va poder votar, cuando iba a iniciar la votación resulta que ese día no conocíamos el pliego de modificaciones por parte de los ponentes y llega una recusación contra los 45 concejales, lo que hizo que se retrasara una semana, han sido una cantidad de recusaciones contra el Concejo, por eso hoy es imposible someterlo a votación.”

Además agregó: “Hemos venido siendo víctimas desde principio de año por parte de la alcaldesa Claudia López que cuando no quiere asumir responsabilidades nos echa el agua sucia a nosotras, ha planteado que hemos sido quienes estamos detrás de las recusaciones y nosotros hemos probado que no ha sido así. A la administración le conviene esta dilación.”

Por su parte Julián Espinoza de la Alianza Verde dijo que “es muy triste que maniobras dilatorias hayan hecho que este POT, no se haya podido discutir en la ciudad, no se va votar claramente, pero no porque no haya voluntad del concejo para no votarlo sino claramente unas maniobras dilatorias terribles.”

“Lo que estamos buscando es que en estos últimos días se pueda hacer una reforma al reglamento que dio la apertura a que esas recusaciones se tuvieran que resolver al otro día, a lo que estamos expuestos es a una inseguridad jurídica absurda, que no ha permitido que tengamos una nueva norma para Bogotá que tanto lo necesita, llevamos 21 años con una norma obsoleta.”

Por último, puntualizó diciendo que no es cierto que la Alcaldía haya querido sacar por decreto este POT sin una discusión en el concejo. “Es lo más absurdo que cualquier persona podría decir, la alcaldesa adelantó un proceso democrático y participativo, se han escuchado las sugerencias por parte de los concejales, lo que si quiso es que hubiera POT, pero desafortunadamente las estrategias le han hecho mucho daño a una discusión.”