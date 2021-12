“Los emperadores romanos son ejemplos de corrupción”: Mary Beard

La catedrática de la Facultad de Clásicos en la Universidad de Cambridge, Mary Beard, habló en Sigue La W sobre su más reciente lanzamiento literario. Se trata de “Doce césares: La representación del poder desde el mundo antiguo hasta la actualidad”.

Beard revela en su libro cómo las imágenes de los emperadores y autócratas de Roma han influenciado el arte, la cultura y la representación del poder por más de 2.000 años. Además de ser una experta en la Antigua Roma, es feminista, miembro de la Academia Británica y doctora Honoris Causa en varias universidades.

En la conversación aseguró que hay dos formas de ver a la Antigua Roma reflejada en el mundo de hoy. Según Beard, el primero es a través de los humoristas y caricaturistas, que a la hora de hablar de políticos terminan dibujando a un emperador.

La segunda forma es como una visión, pues “hay muchas imágenes de emperadores romanos que sirven como lente para ver a los políticos de hoy”, de acuerdo a lo que investigó la académica en su libro.

Con el reflejo de su investigación fue enfática en asegurar que no es más que una forma de mirar lo que no se debe hacer. “Aprendemos de Roma, pero nos muestra lo que no debe ocurrir. Los emperadores romanos son ejemplos de corrupción, autocracia, dictadura y son cosas que no deberían ocurrir”, aseguró la historiadora.

Sobre su carrera, contó una anécdota de la forma en la que descubrió que quería dedicarse a la historia. Cuando apenas tenía cinco años visitó un museo y se enganchó con una caja del Viejo Egipto que supuestamente tenía pan.

Desde entonces, contó que “quería que más gente descubriera cosas del pasado”, por lo que se dedicó al estudio de las culturas del mundo antiguo.