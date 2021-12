Serrat en Colombia: cuándo y dónde comprar las boletas para el concierto de despedida

Colombia

En los últimos días, el cantante español Joan Manuel Serrat anunció a través de su disquera que se retirará de los escenarios tras una gira que iniciará el 27 de abril de 2022 en Nueva York y recorrerá América Latina y España.

El tour, llamado ‘El vicio de cantar 1965-2022′, será un acto de despedida para decir adiós personalmente al público “con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo”. Como era de esperarse, Colombia también contará con una última visita de El Nano el próximo 25 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá.

La venta de boletas para este concierto W, que es posible gracias a Isla Presenta y Páramo Presenta, comenzará a partir del próximo miércoles 15 de diciembre en la plataforma TuBoleta.

En diálogo con el diario El País de España, el cantante de 77 años habló sobre la motivación para emprender esta gira: “Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga (…) tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”.