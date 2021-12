La curiosa reunión en el Concejo de Bogotá y el archivo perdido de la administración

En el marco de un tiempo de polémica y tensión que se vive entre el Concejo de Bogotá y la administración Distrital por el POT, el presupuesto y la denuncia que hizo el Concejal del Partido Verde, Martin Rivera, sobre supuestas cuotas burocráticas ofrecidas por el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez, aparece un nuevo capítulo.

Fuentes del Concejo, a quienes mantendremos en el anonimato, contaron en Al Oído de una reunión que tuvo un buen cuórum y logró convocar hasta a funcionarios de la secretaria de Gobierno.

El pasado viernes 26 de noviembre se citó en el Concejo a sesión plenaria, que finalizó a la 1:32 P.M. Había mucha tensión por el corto tiempo que tenía para aprobarse en ese momento el POT y por ver quién tenía las mayorías para aprobarlo o hundirlo.

Al finalizar, como es costumbre, muchos se fueron ya que se dice que los días viernes espantan en la corporación de lo sola que queda. Sin embargo, ese viernes fue diferente.

En videos exclusivos que el equipo de Al Oído logró obtener de las distintas cámaras de seguridad de la corporación, se puede ver cómo empiezan a llegar funcionarios de la Secretaría de Gobierno, entre esos Danilson Guevara, director político de entidad, entre las 3:00 y 3:35 P.M.

Como si se tratase de un conclave, empiezan a llegar a la oficina del concejal German García, del partido Liberal, lo que sería un gran desfile de concejales, entre esos: Jorge Colmenares del Centro Democrático, Álvaro Argote del Polo Democrático, Armando Gutiérrez del Partido Liberal y Samir Abisambra, hoy nuevo presidente de la corporación.

Después llega el concejal del partido verde Edward Arias, quien no ingresó a la oficina, pero sí estuvo hablando con varios de sus colegas en el balcón que es cercano a la oficina en la que habían participado varios de una reunión.

Nuestra fuente en una grabación, mencionó:

En la sesión plenaria del día de ayer en la que se nombró la nueva mesa directiva, la concejal Sara Castellanos, del partido Liberal, luego de elegirse al Concejal Samir Arisambra, como presidente de la corporación, señaló en su intervención: “En una conversación le dije a Samir que sabe que la administración no me tiene ni un puesto y yo no estoy por eso, y lo que le pido a Samir es que cumpla su palabra (…) que ojalá el hecho de que sea amigo del secretario Luis Ernesto, no impida que haga un trabajo independiente”.

Cada día más concejales y personas de las corporaciones, parecen estar más seguras de que sí han existido cargos y ofrecimientos, pero al parecer el secretario Luis Ernesto Gómez lo olvidó, ya que en distintos medios aseguró que nadie lo podrá comprobar.

Preguntas que quedan:

¿Qué temas tan importantes tenían que tratar para quedarse un viernes en la tarde?, ¿si se trataba de una reunión para hablar del POT, por qué no había ningún funcionario de la Secretaria de Planeación que es la encargada de los temas técnicos del proyecto? ¿Qué contiene ese archivo de Excel del que tanto se habla en el Concejo de Bogotá y la Secretaría de Gobierno, que tiene con los pelos de punta a más de uno?