“Hay maltrato contra los no gaviristas”: Horacio José Serpa no aspirará al Senado

El senador liberal Horacio José Serpa anunció que no aspirará al Senado de la República para el período 2022-2026.

En sus redes sociales, el congresista arremetió contra el Partido Liberal y dijo que ya no tiene un proyecto político.

“No hay comunicación con sus bases y muchísimo menos hay una propuesta real al país. Lo que sí hay es maltrato permanente para los no gaviristas, no hay garantías, existe una persecución. En otras palabras, aquí sí hicieron trizas el partido y el disenso”, señaló.

Ante su inconformismo, aclaró que no puede aceptar las cosas que están ocurriendo en la colectividad. Sin embargo, aclaró que “el serpismo no se ha acabado y estará vigente por mucho tiempo”.

“Renuncio a seguir en el Senado, pero no a seguir haciendo política. Estoy cerrando una etapa en el Partido Liberal que sufre un apagón ideológico y necesita una apertura más allá del gavirismo”, concluyó.

El congresista compartió su decisión después de que le asignaran el puesto 100 en la lista al Senado.