La Negra Candela se retractó tras rumores en contra del padre de Lina Tejeiro

Graciela Torres Sandoval, más conocida como ‘La Negra Candela’, publicó hace unas horas un vídeo en el que se retracta de las falsas implicaciones por incautación de cocaína hacía Manuel Eduardo González, el padre de la actriz Lina Tejeiro.

El pasado 7 de noviembre, el director de la Policía Antinarcóticos, general Ricardo Alarcón, dijo que la incautación de un poco más de una tonelada de clorhidrato de cocaína cuyo destino era el Puerto de Valencia en España, pertenecía a Manuel González.

“Esta organización es liderada por el padre de una importante actriz colombiana”, dijo exactamente el general. Como acto seguido a dicha declaración, la periodista ‘Negra Candela’ dijo por medio de una emisora nacional, que el padre en mención sería Manuel Eduardo González, padre de la reconocida actriz Lina Tejeiro.

Sin embargo, días después, Alarcón aclaró los rumores y confirmó que la persona capturada no era el padre de la también influencer.

Pese a esto, ‘La Negra’ se pronunció por medio de sus redes sociales indicando que el abogado de la actriz, Abelardo de la Espriella solicitó que se rectificara esa afirmación sobre la inocencia de Lina y Manuel González ante dicho caso de narcotráfico.

“El día de hoy debo rectificar la información difundida el 18 de noviembre cuando se afirmó que el brigadier general Ricardo Alarcón había señalado a algunos medios que una tonelada de cocaína incautada en una embarcación proveniente de Ecuador pertenecía a la padre de una actriz, cuyo nombre prefiero no repetir”, dijo la periodista en el inició del video.

“Sobre este punto debo manifestar que la actriz me solicitó que rectifique esa afirmación porque el brigadier general aclaró al periodista Néstor Morales, y mediante respuesta al derecho de petición que dirigió el apoderado de Lina Tejeiro, que ni ella ni su padre tienen vínculo alguno con el cargamento de cocaína incautado” añadió en su publicación.

Por su parte, el abogado Espriella aclaró que emprenderá acciones legales contra las personas que la mencionaron e hicieron publicaciones sin fundamento hacía Tejeiro.

“Destrozaron en minutos el buen nombre de Lina Tejeiro. Después de asumir la representación y solicitar mediante derecho de petición el sustento de lo afirmado por el general Alarcón, este ha salido a los medios de comunicación a aclarar la situación. Y ha dicho, primero, que no ha identificado al presunto responsable de quien solo conoce un alias. Segundo, que alias El Conserje Negro no ha sido identificado y desconoce su verdadera identidad. Y tercero, que por lo tanto nada tiene que ver con Lina Tejeiro el tema y que el nombre de Lina Tejeiro no tiene relación alguna con los hechos que son materia de investigación por parte de la Fiscalía y por parte de la Policía Nacional”, aseguró en su momento el jurista.