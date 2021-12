Claudia López lloró y pidió perdón por la “masacre policial” del 9S y 10S en Bogotá

La alcaldesa Claudia López fue enfática en decir que esas masacres fueron “contra jóvenes, en particular contra jóvenes humildes, la inmensa mayoría jóvenes civiles”

La alcaldesa Claudia López pidió perdón y lloró luego de conocerse una relatoría por parte de organismos internacionales y del exdefensor del Pueblo, Carlos Negret, que deja en evidencia lo ocurrido en las noches del 9 y 10 de septiembre de 2020, tras las protestas por el asesinato de Javier Ordóñez en el sector de Villa Luz a manos de policías y en el municipio de Soacha. En el informe se destaca que hubo una “masacre policial”.

Por eso, la alcaldesa fue enfática en decir que esas masacres fueron “contra jóvenes, en particular contra jóvenes humildes, la inmensa mayoría jóvenes civiles (...) me comprometo cómo ciudadana y alcaldesa, a tomar todas las acciones que dependan de mi para que las recomendaciones de este informe concluyan en el resultado de más víctimas esperan. Asumo enteramente la responsabilidad que me compete, ofrezco perdón a las víctimas y a la ciudad”.

Sin embargo, señaló que el distrito también es responsable en estos hechos. “Asumo enteramente la responsabilidad política e institucional que me corresponde para llevar a cabo y cumplir las recomendaciones, vuelvo a solicitarle una vez más al comandante y jefe de la policía nacional, el Presidente de la República que reconozca la gravedad de lo ocurrido, que reconozca que las vidas de nuestros jóvenes se perdieron en una masacre cometida por miembros de la policía nacional, que reconozca la gravedad y se comprometa, que haga un actor genuino de reconocimiento.”

Por último, señaló que este perdón tiene que ser sincero por parte del presidente Iván Duque de llegar a hacerlo.

“Para garantizar, verdad justicia y reparación, yo fui donde el Presidente y autoridades y entreguen las evidencias, que indicaba lo que se confirmó en el informe, le pedí que reconociéramos juntos la responsabilidad y pidiéramos perdón, pero no pude convencerlo, por eso quiere pedir al relator de este informe a qué me acompañen a una solicitud de ausencia que haré a la CIDH para presentar este informe”.

Según el informe, presentado este lunes, los días 9 y 10 de septiembre de 2020, dice el informe la Policía reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad. Además, la relatoría documentó 14 asesinatos, lesiones de al menos 75 personas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y las heridas provocadas a al menos 216 miembros de la policía heridos.

Sobre el uso indiscriminado de armas de fuego en estas jornadas por parte de policías, según la relataría estuvo determinado por “la falta de una orden expresa y jerárquica de no disparar, como parte de las funciones de supervisión y control de las autoridades civiles y policiales ante la evidencia de uso excesivo de la fuerza letal en varios puntos de la ciudad”.