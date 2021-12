El patinaje colombiano clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022

Este domingo, 12 de diciembre, Laura Gómez Quintero, patinadora colombiana consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, China que se realizarán desde el 4 al 21 de febrero del 2022.

Luego de su notable presentación en la modalidad mass start de la ISU World Cup Speed Skating de Calgary, Canadá, se llevó los puntos necesarios para la clasificación y ahora sueña con llegar a la final.

“La prueba mass start es la única prueba que se corre en grupo, es una prueba nueva, consta de 15 vueltas, en la vueltas 4,8 y 12 se pueden obtener puntos”, explicó la patinadora.

En la fase decisiva, Gómez alcanzó la posición número 14, estableciendo un tiempo de 8:33.190 y obteniendo un total de 54 puntos. Los tres primeros lugares fueron para la italiana Francesca Lollobrigida, la canadiense Ivanie Blongin y la rusa Elizaveta Golubeva, con 120, 108 y 96 unidades, respectivamente.

“Mi sueño siempre fue ser campeona mundial (...) después de una desilusión muy muy fuerte de no haber clasificado a la selección al patinaje de ruedas, pero empecé a practicar, a darle fuerte y llegue a la clasificación de juegos Olímpicos de Invierno”: Laura Gómez.

La clasificación de la prueba constaba de no ser descalificado, terminar la carrera, evitar caídas y tener un aprueba en paz. “Éramos 20 y clasificaban 8, vamos teniendo una sumatoria de puntos para la clasificación final, me clasifique a una final, la idea es que no te descalifiquen, y terminar la carrera”, aseguró la competidora.

Aquí no terminan los desafíos, pues, además de asegurar su presencia, el objetivo será poder mejorar su rendimiento de cara al evento, que se disputó por primera vez en Chamonix (Francia) en 1924 y además la colombiana asegura que lleva muy poco en este camino fuerte, y que quisiera mejorar para tener el nivel que se mostró en el campeonato pasado.

“Yo si quisiera hacer un papel para mí, para Colombia, el nivel que se mostro es muy muy duro y siempre la gente va querer más, mi propósito es ir paso a paso, clasificar a la final, y ojalá llegue con una medalla olimpica”, puntualizó Laura.

Estos serán los segundos Olímpicos de Invierno para la nacida en Carmen de Viboral, Antioquia, pues también estuvo presente en la edición 2018, celebrada en Pieonchang (Corea del Sur), siendo en su momento la primera y única patinadora de Colombia que clasificó a este tipo de certamen orbital.