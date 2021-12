Amazon Prime Video lleva el humor colombiano en streaming a 240 países

Con una apuesta al humor colombiano, la plataforma de streaming Amazon Prime Video diseñó un tipo de stand Up Comedy en los que aparecerán destacadas estrellas del género.

“En Amazon y Take One Productions están fascinados y emocionados con el humor que hay aquí Colombia”, aseguró la comediante ‘Gorda Fabiola’

Los comediantes que estarán presentes en dicha producción exclusiva de la plataforma son, Don Jediondo con “Totiese de la risa”, Suso con “Por amor al humor” , Flavia do Santos con “Stand Up Sex”, “La Gorda” Fabiola con “Modelo 63″, Hassam con “Por qué a mí?” y Carolina Cuervo con “Que nada te quite la paz”.

Para el aniversario número 40 de ‘La Gorda Fabiola’ se hará este espectáculo en el que se presenta un recorrido a través de los ojos de alguien nacido en el año 63 que tiene que vivir en un mundo ridículamente joven para no sentirse “vieja” y obsoleta. ¿Creían conocer a la Gorda? No es así, no están ni cerca, no la podrán conocer completamente, hasta que no se hayan visto este, su nuevo especial de Stand-Up Comedy exclusivo para Amazon Prime.

“Yo lo había hecho, pero no lo llamaba stand up lo llamaba rutina, pero esta vez hacer un stand up fue maravilloso, era contar en 8 horas toda mi historia”, dijo Fabiola Posada para La Hora del Regreso.

La plataforma irá presentando a los comediantes cada mes, sin emargo la ‘Gordita’ aseguró que “ya estamos haciendo los especiales del lanzamiento, se van a divertir”. El primer turno será de ella con, “Modelo 63″.