Cuestionan lista de Cámara de Representantes en Santander

Políticamente en Santander hay polémica porque a última hora y sin, al parecer, consultarlo, el Partido Verde hizo lista cerrada para la Cámara de representantes. Además, de que se habría unido al Pacto Histórico, algo que no cayó muy bien a los participantes de la región.

A lo anterior, se suma que Luz Dana leal, esposa del director del Partido Verde. está de primera en la lista. Varios dirigentes de Santander criticaron este proceso asegurando que no hay garantías, ya que siempre quedan los "Jeques" de los partidos.

Por ejemplo, Rosa Juliana Herrera, una comunicadora, ambientalista y animalista, denunció en redes la división que tuvieron todos los partidos en Santander. Indicó que ella iba por el movimiento ADA y quedó por fuera. Así se habría dado con varios partidos, como Polo, UP, y Verde.

"Pacto Histórico, presentí mi causa de animalista, me avalaron por el movimiento Ada, pero, se pide que Santander sea cerrada y que lo encabece una Verde, se salió Polo, Ada, UP y ahí muere la lista del Pacto Histórico de Santander, además, hubo otra división de verdes, verde oxigeno, y verde, cuya estructura obedece a los asambleístas, no se conoce la lista de ese partido, van a reevaluar los nombres, lo cierto es que las curules de alternativas correrían riesgo, es un peligro", dijo Rosa Juliana Herrera, una de las candidatas por el Pacto Histórico.

Entre tanto, Coalición de la Esperanza, tiene partidos de ASI y Dignidad, de este listado se destaca el exalcalde de Piedecuesta, Danny Ramírez, y el exconcejal de Bucaramanga, Pedro Nilson Anaya y Juan Sebastián López, joven activista del partido Dignidad.

Otro persona cuestionada es para el Congreso en el Centro Democrático, en el que estaría Johana González, esposa de Edwin Ballesteros, quien está siendo investigado por las autoridades por varios contratos en Santander.