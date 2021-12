Edward Rodríguez renuncia al Centro Democrático: “la dignidad no se negocia”

Colombia

El representante a la Cámara, Edward Rodríguez, renunció al Centro Democrático argumentando una falta de palabra por parte de las directivas del partido y “un constante maltrato”.

En su carta de renuncia, enviada al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el congresista dijo que “la dignidad no se negocia” y que fue maltratado por el Comité de Ética de su partido que lo excluyó, sin razón alguna, de la encuesta para elegir al candidato presidencial único, pero sí lo avaló para ser senador.

“El desdén por las tesis que nosotros mismos hemos construido me obliga a replantear mi camino, dar un paso al costado y renunciar a un partido en el que no quiero ser incómodo. Presidente, no todo vale y no todo se puede permitir”, dice la comunicación.

Finalmente, aseguró que se retira con afecto del Centro Democrático, pero no de las tesis uribistas.