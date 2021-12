“La dignidad no se negocia”: Edward Rodríguez tras renunciar al Centro Democrático

Innumerables molestias son las que estaba acumulando el representante Edward Rodríguez con su partido, hasta hoy, Centro Democrático. El congresista, a quién el comité de ética había dicho que tenía objeciones para que fuera precandidato a la presidencia, el mismo comité avaló para ser candidato al Senado de la República.

En un derecho de petición, el 2 de octubre el comité de ética deja por escrito que no existe ningún proceso disciplinario ni ético en contra del Congresista. Sin embargo, su nombre salió de la lista de precandidatos en ese momento. Dos meses después, al presentar su nombre a la lista al Senado, el mismo comité le otorga el aval desde hace dos semanas.

¿Qué fue lo que realmente sucedió?

Desde hace unos días Rodríguez había pedido ser el número 11 en la lista al Senado, casilla que le habían confirmado podría tener. Tanto así que desde sus redes sociales salieron piezas gráficas anunciando el número que le habían confirmado. En el día de ayer, cuando el representante ya había inscrito su candidatura, pasó por el partido y allí le notificaron que le habían quitado el número 11 y ahora lo tenía Ciro Rodríguez.

“Me voy del Centro Democrático porque la dignidad no se negocia, el partido ha perdido sus principios y se desdibujo. Hay que pensar en grande, seguiré defendiendo las tesis de la seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social, estoy seguro que esas ideas deben fortalecerse no alrededor de unos apellidos sino alrededor de generar oportunidades para todos los colombianos”: dijo en Al Oído.

Rodríguez fue enfático en que tenía gratitud eterna con el expresidente Álvaro Uribe y al presidente Iván Duque de quien dijo ha recibido lealtad.

Al finalizar, Catalina Suárez comentó: “el Centro Democrático pierde a uno de los congresistas que entregó más resultados al país y uno de los mayores defensores de las tesis y de los lideres que tenía a nivel de opinión”.

