Andrés Hurtado García sacó nuevo libro donde expresa su pasión por Colombia

El autor escribió textos de cada una de los cinco regiones de Colombia, Cordilleras, Atlántico, Pacífico, Llanos Orientales y Selva Amazónica. Además el también fotógrafo agrego fotos inéditas de cada lugar y situación que quiso expresar en su nuevo libro, Paraísos de Colombia.

“Lo escribí de 16 lugares del país que nunca habían sido expuestos en el libro, recorrí todos esos lugares y los acompañe con unas fotografías”, dijo Andrés García en La Hora del Regreso.

Paraísos de Colombia es producto de la pasión que siente el periodista por Colombia, sin embargo, es también producto de la soledad y del desierto que la pandemia del coronavirus impuso al mundo. “Hemos visitado el país más bello y variado del mundo, Colombia es el país más bello del mundo”, afirmó.

Las fotografías no cuentan con una edición muy exagerada, sin embargo, para Andrés es de gran importancia tener claros nuestros gustos y saber cual será nuestro destino.

“Yo escojo lugares que me llegan al alma, con lugares que me producen emoción, que me producen un ‘orgasmo cósmico’.”, agregó.

Sin embargo no todo fue color de rosa para el escritor, pues en medio de uno de sus recorridos por una de las regiones del país tuvo un encuentro con el Mono Jojoy exguerrillero colombiano, quien ordenó a sus escoltas cogerlo. “En un momento el Mono Jojoy les dijo “cójanlo cójanlo”, pero cuando vi a sus escoltas, un de ellos había sido capitán de un equipo de futbol al que yo le ayudé mucho, invertí un dineral en las camisetas para regalarle a cada uno de los integrantes del equipo (...) cuando él me vio dijo “este es el de las camisetas”, y ya ahí el Mono me soltó y me dejó ir, fue un momento de mucho susto”, aseguró Hurtado.