Casa por cárcel a santandereano por deberle 300 mil pesos a la DIAN

Hamilton Hernández, bumangués y comerciante en el sector del calzado desde hace 30 años, lleva 20 meses privado de su libertad en casa por cárcel por deberle a la DIAN, 312 mil pesos.

Su calvario inició en el 2009 cuando tenía una deuda por pagar, sin embargo, habría sido mal asesorado por su contador de ese entonces, quien le dijo que no había problema al no hacer ese pago.

Pasaron los años y en un operativo de control que hacía la Policía en Rionegro, Santander, pidieron los papeles, fue ahí cuando se enteró que tenía una orden de captura, en un principio, por el delito peculado por apropiación, luego se lo modificaron a omisión de agente retenedor.

Puede leer: Rodrigo Londoño: Mucho dinero se nos perdió, no hay futuro con las disidencias

Siendo así, desde marzo del 2020, Hamilton quedó "atrapado" en El Playón, al ordenarle casa por cárcel por esta deuda.

Le dijo a la W que no tiene cómo pagar este dinero y mucho menos para que un profesional lo represente.

Lea en W: Para proteger los animales, Bucaramanga no tendrá quema de pólvora en su cumpleaños

"Siempre me he dedicado al calzado, llevo 30 años, de hecho el problema fue por eso, después de ser empelado por mucho tiempo, decidí sacar empresa, el contador me sugirió poner la empresa a régimen común, yo debí dejarla en el régimen simplificado, me dejé asesorar de una persona que no hizo bien, la empresa se quebró tiempo después".