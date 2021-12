Me quieren someter a una encuesta desigual: Rodrigo Lara al Nuevo Liberalismo

El Nuevo Liberalismo anunció que la selección de su candidato presidencial se hará a través de una encuesta realizada por una reconocida empresa, cuyo nombre aún no se conoce, para medir el reconocimiento, la imagen y la intención de voto frente a los aspirantes.

El 31 de enero de 2022 será la fecha límite para la entrega de los resultados de la medición, cuyo costo será asumido por partes iguales entre los precandidatos.

Este mecanismo fue duramente criticado por el senador Rodrigo Lara quien les envió una carta a los hermanos Galán cuestionando que no lo hayan consultado, ni presentado de manera oficial como precandidato presidencial del Nuevo Liberalismo.

Además, les preguntó que cómo pretenden que haga una campaña entre este viernes y el 15 de enero.

“No tiene ningún sentido realizar una encuesta con las fiestas de fin de año intercaladas, no hay debates, no hay democracia y no se puede imponer unilateralmente un mecanismo de esta naturaleza. Otros partidos, como el Centro Democrático, han acudido a las encuestas, luego de ponerse de acuerdo sobre este mecanismo, y después de tres meses y medio de giras nacionales para presentar a los candidatos”, dijo.

Por eso, invitó a Juan Manuel Galán a competir, democráticamente, en la consulta de marzo con un multiaval del Nuevo Liberalismo.