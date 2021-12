Arauca le muestra una nueva cara al país con los triunfos de la boxeadora Camila Camilo

La deportista Camila Camilo se ha llevado varias medallas de Oro en distintos campeonatos internacionales. Sin embargo, el boxeo no es lo único que redondea el corazón de la boxeadora, pues hace algunos años practicaba patinaje, deporte en el que no recibió mucho apoyo y en medio de la búsqueda de oportunidades, decidió buscar un nuevo rumbo.

La jugadora nacida en Arauca, asumió este nuevo deporte como su mayor meta, pues empezó a contarles a sus padres y amigos todos los sueños que tenía en cada uno de los duelos que disputaba.

“Todo lo que me propuse y lo que he soñado se está haciendo realidad (...) Mi familia no estaba muy de acuerdo con este deporte, pero les demostré que las mujeres estamos hechas por grandes cosas y ahora están muy impresionados”, afirmó la jugadora.

Entre golpe y golpe que recibía y daba, la boxeadora fue siendo reconocida en su ciudad, en el país e incluso a nivel mundial, y asimismo creó una nueva imagen para Arauca, el reconocimiento del deporte en dicha ciudad creció tanto que ha sonado en México con bastante orgullo de la deportista.

“Habían muchas personas que no sabían nada de Arauca, y ahora se interesan y buscan más, es impresionante que un deportista de ahí haga parte de la Selección, entonces creo que se logró el sueño de que Arauca apareciera más en el mapa”, explicó Camila Camilo.

La deportista ya ha destacado en diferentes campeonatos de boxeo, pues se ha coronado como la campeona. Su último triunfo fue en los Juegos Panamericanos Junior 2021.

“Me siento muy orgullosa porque todo el trabajo se vio reflejado en los Juegos Panamericanos, se ha convertido en una bendición, las personas que he conocido y la experiencia que he adquirido es lo más bonito de todo esto.

Asimismo, la boxeadora se prepara para afrontar nuevos retos en la categoría de mayores e ingresar a la Selección Colombia, y aunque esta segura de no poder contar con los mismo entrenadores que han sido parte fundamental de su proceso, aclara que sus objetivos de la Selección están claros.