La boxeadora Camila Camilo será partícipe de Los Juegos Panamericanos Juveniles 2021

La deportista Camila Camilo se ha llevado varias medallas de Oro en distintos campeonatos internacionales. Sin embargo, el boxeo no es lo único que redondea el corazón de la boxeadora, pues hace algunos años practicaba patinaje, deporte en el que no recibió mucho apoyo y en medio de la búsqueda de oportunidades, decidió buscar un nuevo rumbo.

En dicha búsqueda, la madre le aconsejó el boxeo como su nuevo deporte para entrenamiento diario; a pesar de que a la colombiana no le sonó mucho la idea por miedo a los fuertes golpeos a los que iba a estar expuesta, decidió iniciar en ese nuevo camino.

“Yo no quería me daba miedo, mi mamá me dijo que lo intentará, y cuando llegaba con morados en la cara, ya no quería que lo hiciera, pero a mi ya me gustaba”. anunció Camila en los micrófonos de La Hora del Regreso.

La jugadora nacida en Arauca, asumió este nuevo deporte como su mayor meta, pues empezó a contarles a sus padres y amigos todos los sueños que tenía en cada uno de los duelos que disputaba.

“Lo que algún día le dije a mi mamá y a mis amigos sobre mis sueños y ahora estar lográndolos, que el nombre de Arauca ya se escuche hasta México, me siento muy agradecida”. afirmó.

Arauca siempre ha destacado por la práctica del coleo, estigma que logró romper Camila por medio del boxeo, entrenamientos que siempre eligió en Arauca a pesar de tener oportunidades en otras ciudades como Bogotá.

Por último, explicó que en cada uno de los golpes que da o recibe, existe mucha práctica detrás de cada uno de ellos, pues ya son golpes que no duelen y que están llenos de amor y respeto por lo que hace.