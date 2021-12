En diálogo con W Radio, beneficiarios del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de cultivos ilícitos que adelanta el Gobierno Nacional, tanto en Norte de Santander como en el resto del país, dijeron que de haber buenas vías en el departamento serían muchísimas menos las familias que se verían obligadas a la siembra de hoja de coca en la región.

Narvis Eslava es una de las integrantes de las 1.200 familias del municipio de Tibú que se acogieron a estas iniciativas, pero asegura que las dificultades para sacar su emprendimiento de las veredas a la ciudad, complica las cosas para quien desea desligarse de la ilegalidad.

“Si tuviéramos mejores vías y mejor apoyo del Estado para los campesinos, yo creo que el 100% nos alejaríamos de esos cultivos. Pero lo cierto es que no tenemos cómo sacar nuestros productos. Usted puede cultivar yuca, por ejemplo, pero para sacarla al mercado, ¿cuánto tiene que gastar?, y ya cuando por fin usted llega a las plazas, no le pagan lo que es. No da el abasto que necesitan las familias para mantenerse. Caso contrario con los cultivos ilícitos, porque así usted cultive un poquitico, van y se lo buscan en la puerta de la casa”, comentó la emprendedora oriunda de la vereda La Lejía.

Sobre los beneficios en la sustitución de cultivos asegura que a la fecha han sido muy pocos, y que en Norte de Santander no han recibido apoyo de parte de otras entidades.

“El PNIS ha sido bueno en muchas cosas y en otras se ha quedado. Ahorita nos están apoyando al 100% en la comercialización, para mostrarnos y demás, pero en lo de los proyectos que firmamos en el acuerdo de sustitución solo nos han cumplido con un dinero en efectivo, nada más. De resto no tenemos ningún apoyo”, aseveró.

El Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), reveló que Tibú es el municipio con mayor afectación en Colombia, pues concentra el 13,5% del total nacional y el 48% del total departamental. La carencia de vías en buen estado, comenta Eslava, podría generar reincidencia en las familias acogidas al programa de sustitución.

Su emprendimiento es de apicultura y el comercio de productos varios a base de abejas como cera, miel, propóleo y un potenciador sexual con el que está incursionando como patente personal.