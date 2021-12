“No estoy buscando votos con mi autorreconocimiento”: Isabel Cristina Zuleta tras elegir ser negra

Isabel Cristina Zuleta, candidata al Senado por el Pacto Histórico, respondió en Sigue La W después de generar revuelo por un trino. “Elegí ser negra”, dijo en sus redes sociales y la frase abrió el debate sobre las condiciones de los afro y las posibilidades de elegir identificarse con alguna comunidad.

En W Radio aseguró que su pronunciamiento obedece a sus raíces, pues reveló que su bisabuela paterna, una mujer afro, inculcó en ella las tradiciones que la hacen identificar con esa comunidad. Por eso, resaltó que ese aspecto no debe definirse únicamente por rasgos físicos como el color de piel.

“La identidad afro y ninguna otra se marca con el color de piel, creo que no hay que partir por los niveles que tenga en mi tono de piel lo que voy a decidir ser. Yo he sido discriminada, no vengo de una familia privilegiada”, indicó Isabel Cristina Zuleta.

Justamente la candidata se refirió a las razones que la han llevado a pasar por situaciones de rechazo, incluso al interior de su movimiento y en el mundo de la política.

“He sido discriminada por el territorio en que nací, nosotros en el movimiento hemos sido discriminados por los saberes ancestrales, me dicen ‘la bruja que predijo lo de Hidroituango’, se sufre de muchos niveles”, dijo la aspirante.

¿Qué dice la comunidad afro?

Yolanda Perea, candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo y líder afrodescendiente, se refirió sobre la situación de la comunidad afro con respecto a las declaraciones de Isabel Cristina Zuleta. Según ella, se están reclamando las luchas por quienes no han cumplido con la población.

“Una cosa es elegir ser y otra cosa es ser negra. Nosotros no elegimos, nacimos negros y eso nos excluye. No es lo mismo lo que nos toca hacer a nosotras como mujeres negras”, dijo Perea.

En la misma conversación se refirió sobre las luchas en defensa por los derechos humanos. Según ella, estarían en desventaja a la hora de reclamar.

“Vemos que cuando se trata de reclamar derechos, donde Isabel Cristina Zuleta coloca una palabra, yo tengo que colocarla siete veces por mi piel, por el pelo y se sufre de distintas formas la discriminación”, agregó la aspirante.

Para finalizar, Isabel Cristina Zuleta resaltó que “nadie debería votar por alguien por su color de piel” y aseguró que su declaración de elegir ser negra no es una forma de buscar votos.

“Yo no estoy buscando votos con mi autorreconocimiento, es algo que he dicho durante muchos años, solo que hasta este momento me preguntan sobre mi identidad”, aseguró la candidata del Pacto Histórico.