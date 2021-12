Inconformidad de usuarios por las tarifas que manejan las plataformas de transporte

En los recientes días varios usuarios de diferentes aplicaciones de transporte como son: Didi, Uber, Beat, Picap, entre otras, han mostrado su inconformidad con las tarifas que se están registrando en dichas aplicaciones al momento de solicitar un servicio, al punto que las califican como un abuso contra el bolsillo del ciudadano, estas son algunas de las quejas:

Play/Pause Mostrar Opciones Quejas de usuario de plataformas de transporte, 00:49 Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://sandbox.prisaradio.arcpublishing.com/pf/embed/audio/366/1640192578737/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Jenny Rodríguez dijo “las tarifas si se han visto incrementadas en este mes de diciembre, la aplicación donde más se ve incrementada es Didi, aproximadamente se incrementan el doble del valor, usualmente mis rutas son entre Puente Aranda y Salitre Plaza, en hora pico de 6 a 7 a.m. más o menos cobran de 10 mil a 13 mil pesos, últimamente se han visto reflejadas en 20, 25 y hasta 30 mil pesos, esa ha sido la experiencia”.

Play/Pause Mostrar Opciones Quejas de usuario de plataformas de transporte parte 2. 00:32 Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://sandbox.prisaradio.arcpublishing.com/pf/embed/audio/366/1640192597704/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Vanessa Moreno dijo “he visto un incremento significativo en las tarifas de las plataformas de transporte como Didi, Beat y Picap, digamos una tarifa desde la calle 80 hasta la 26 normalmente estaba en un aproximado de 12 mil pesos y ahorita está en un aproximado de 24 y 25 mil pesos, entonces si se ha visto un incremento bastante significativo por lo que ha sido ha sido imposible utilizar este tipo de plataformas para transportarse en esta época”.

Desde la mesa de trabajo de La W, María Camila Díaz hace algunas jornadas trató de pedir un servicio a través de Uber para realizar un recorrido desde Usaquén hasta el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, sin embargo esto fue imposible ya que el servicio más económico de la plataforma era por 91.400 pesos.

Twitter María Camila Díaz. Cortesía. Ampliar

W Radio buscó respuesta con varias de las aplicaciones de transporte nombradas anteriormente, pero la única que respondió por escrito fue Didi, la cual ante las quejas de los usuarios manifestó que a través de tecnología y el manejo de tarifas dinámicas busca mantener el equilibrio entre las usuarios y socios conductores al igual que con los precios de los servicios, allí Didi argumentó:

“Nuestra tecnología, por medio de big data y machine learning, analiza criterios objetivos como la distancia y tiempo estimado, la oferta y la demanda en momentos determinados con el fin de generar un equilibrio entre ambas partes y así no afectar la experiencia de la comunidad. Las lluvias intermitentes y actividades comerciales, características de esta época del año, tienen un impacto directo sobre los hábitos de movilidad de los colombianos. Es por eso que, en momentos específicos de alta demanda, se activan automáticamente las tarifas dinámicas para incentivar un mayor interés en los socios, generar un balance y contribuir a una mayor disponibilidad de carros y un menor tiempo de espera en momentos de mayor necesidad para las personas”.

Seguido a esto, se buscó respuesta de Alianza In, el gremio que representa las aplicaciones del país, sin embargo el mismo se encuentra sin presidente y vocero, teniendo en cuenta que recientemente David Luna quien tenía este cargo renunció para ser cabeza de lista en Cambio Radical, lo curioso se encontró en que desde el mismo gremio manifestaron que aún no hay reemplazo y que la Junta Directiva hasta ahora está decidiendo el mecanismo de elección del nuevo líder gremial. Por su parte, la Superintendencia de transporte, manifestó que no podía pronunciarse ante el tema.