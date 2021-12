En las últimas horas se pudo conocer la renuncia de Jaime Vásquez, vocero del comité de revocatoria de mandato que se adelanta contra el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez.

Esto lo haría como molestia con la Registraduría Nacional, por la última notificación establecida por la Rama Judicial indicando que no podrá darse el proceso de revocatoria el 5 de enero, debido a la vacancia judicial donde no estaría el personal necesario para poder hacer los nombramientos de los funcionarios que se requieren para la jornada.

"No me voy a prestar para una farsa como la que está montada por la clase política de la ciudad protegiendo a un alcalde que no ha sido capaz de cumplir ninguna de sus promesas de campaña. Hoy está en manos del Gobernador tomar las decisiones, si él considera que perdió competencia para fijar la nueva fecha pues es su decisión, pero no la comparto", dijo a W Radio.

Agregó que esta es una renuncia particular y que respeta las decisiones del resto de los miembros del comité.

"¿Yo tener que ir a mendigarle al Gobernador que haga cumplir una actuación democrática? No, la amistad va, por un lado, pero las decisiones alrededor de la ciudad son otras. Y si esto conlleva a romper relaciones con él, las rompo y asumo responsabilidades. Se equivocó él y la clase política porque no me voy a arrodillar frente a ellos", aseveró.

Indicó que dentro del comité quedan otras personas a las que el mandatario departamental deberá responder por la jornada de participación ciudadana.

"El Gobernador tendrá que salir a dar declaraciones, no puede seguir callado, tiene que salir. No puede seguir escondido en cuatro paredes. Ayer le escribí unos mensajes y no me respondió. Entiendo el mensaje, señor Gobernador", expresó.

Puntualizó que a la clase política departamental no le interesa que haya revocatoria en vísperas de un proceso electoral al Congreso, porque para ella priman los intereses de una ciudad "abandonada y postrada ante la falta de autoridad y liderazgo".