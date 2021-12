Se fugaron 11 detenidos de estación de policía en Cúcuta

En las últimas horas 11 detenidos, la mayoría extranjeros, se escaparon de la estación de policía del barrio Kennedy en la zona norte de Cúcuta, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Unidades de los grupos especiales de la policía desplegaron la búsqueda basados en las fotografías de los prófugos y la identificación realizada, una vez se llevó a cabo la verificación por parte de los uniformados de la estación.

El general Oscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que “tenemos el reporte de unas personas que se fugaron, de este CAI que tenemos en una de las jurisdicciones de la ciudad, estamos ya realizando todo el procedimiento, la identificación y obviamente con nuestras autoridades disciplinarias y penales respectivas”.

Agregó que, “estamos esperando el reporte oficial de las personas que se encuentran en el lugar, para definir la nacionalidad de los fugados”.

El INPEC desde este lunes 27 de diciembre anunció que no se recibirán nuevos traslados desde las estaciones y CAI de la ciudad, en el denominado Plan Reglamento, adelantado en protestas por unos presuntos incumplimientos por parte de las directivas del centro carcelario y que buscaban, precisamente, evitar la fuga de reclusos de las estaciones de policía de la ciudad.

Entretanto el alcalde Cúcuta, Jairo Yáñez, dijo que una nueva cárcel, así como otras modulares, serían la solución a corto plazo para dicha situación.

“Hace unos dos meses le propusimos al Ministro de Justicia la cofinanciación para estas cárceles modulares porque este mismo problema es en todas las capitales del país. No es posible que un altísimo porcentaje de retenidos todavía no tengan abobados de oficio; tienen problemas y si esos procesos no caminan, suceden los hacinamientos y las fugas”.