Twitter elimina cuenta de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene

La cuenta personal en Twitter de la parlamentaria republicana estadounidense, Marjorie Taylor Greene quien es reconocida por ser una congresista ultraconservadora, fue eliminada por la plataforma debido a la difusión de información falsa sobre el COVID-19, tal como lo confirmó Twitter este domingo.

Al respecto, cabe recodar que Twitter ya había restringido previamente y de manera temporal la cuenta personal de Greene por compartir información errónea sobre las elecciones presidenciales de 2020 y la epidemia de coronavirus.

Desde su llegada al Legislativo tras las elecciones del año 2020, la representante por Georgia ha usado su cargo para minimizar el impacto de la pandemia, al escribir este año que “a nadie le importan las variantes del coronavirus”, así como desatender los beneficios de las vacunas.

A pesar de la eliminación de su cuenta personal, Taylor Greene puede escribir desde otra oficial, reservada por Twitter para miembros del Congreso estadounidense.

Frente a la reacción de la congresista, esta emitió una declaración después de la suspensión de su cuenta de Twitter, la cual fue publicada por CNN y en la que se lee: “Las plataformas de redes sociales no pueden evitar que la verdad se difunda por todas partes. Las grandes tecnologías no pueden detener la verdad. Los demócratas comunistas no pueden detener la verdad. Estoy con la verdad y con la gente. ¡Venceremos!”.