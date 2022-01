Flurona: Habla el doctor que descubrió el caso de una paciente con gripa y COVID de manera simultánea

Arnon Viznitzer, director del Departamento de Mujeres en el Hospital Beilinson de Israel, el doctor que diagnosticó a la paciente con ‘flurona’, explicó en Sigue La W que, normalmente, los doctores solo hacen pruebas para verificar si los pacientes tienen COVID-19. “Hay casos de personas con COVID-19″, pero “nadie pensó en la combinación entre gripa y COVID, y ahora enfrentamos estos casos. La combinación resulta en flurona. Siempre se verificaba si tenían coronavirus, nunca se verificaba si tenían gripa”, por lo que a la paciente de Israel, una mujer embarazada, se le hizo ambos chequeos.

El nombre flurona viene de la combinación entre ‘flu’ (que significa gripa en inglés) y corona (del coronavirus).

“No es más difícil ni más preocupante” el flurona que la pandemia, según Viznitzer. “Hemos tratado mucho con esto. Es casi lo mismo. Ahora, debemos diferenciar los dos virus, la gripa y el COVID. Si es este último, las personas deben ser aisladas. Sabemos cómo manejar la gripa. El COVID algunas veces afecta a las personas sin vacuna alguna. La mujer embarazada no estaba vacunada”.

Además, explicó que “no es tan fácil diferenciar el flurona. Son los mismos síntomas. Ambos se presentan como una enfermedad, pero afectan de manera diferente. Fiebre, tos, malestar general son algunos de los síntomas. En términos clínicos, se debe realizar seguimiento a ambas enfermedades”.

Si se tiene la vacuna para ambas enfermedades, influenza y COVID, “la enfermedad es muy leve con la vacuna. Si no, la enfermedad puede ser severa. Los pacientes que estamos recibiendo con coronavirus tienen tres vacunas”.

“Los que no están vacunados son los que llenan las camas de UCI, los que no les importan la pandemia. Ya estamos por la cuarta dosis, la segunda vacuna de refuerzo. Los que no se vacunan, simplemente no creen en las vacunas, aunque está demostrado que son seguras. Son una minoría”, afirmó.

