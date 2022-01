Descartaron explosivos en bus intermunicipal en el Catatumbo

Fueron varias horas de incertidumbre las que se vivieron en el municipio de El Tarra con la amenaza de un bus intermunicipal cargado de supuestos explosivos. Finalmente, sobre las 10:30 de la mañana, desconocidos llamaron al conductor para indicarle que ya se lo podía llevar y que retornara a trabajar con normalidad.

Jesús David Carvajal, jefe operativo de la empresa transportadora, dijo que los desconocidos habían dado la orden de que pararan toda la operatividad de la empresa, pero afortunadamente, todo se solucionó.

Agrego que, “desafortunadamente nosotros trabajamos en una zona con Dios y sin ley; allá no llegó ninguna autoridad. No llegó policía, no llegó antiexplosivos, no llegó nadie; ellos mismos dieron la orden de retirar el carro y el conductor fue y lo recogió y ya se ordenó empezar los despachos”.

Añadió que hay un parte de tranquilidad frente a toda esta compleja situación porque los desconocidos no le hicieron ningún tipo de daño ni al autobús, ni a los pasajeros ni al ayudante.

Desde el municipio de El Tarra hicieron un llamado para que se garantice la seguridad y se respete a la población civil en esta clase de acciones que afectan el desarrollo de las comunidades de la zona.