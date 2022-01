En uno de cada dos hogares se padece de desnutrición en Colombia

Según un estudio de inseguridad alimentaria infantil realizado por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Ábaco) y la Cámara de Alimentos de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) se conoció que en Colombia hay más de 560 mil niños menores de 5 años con desnutrición crónica, enfermedad irreversible que impide el adecuado crecimiento y desarrollo neuronal de los niños.

“El cerebro de los seres humanos se forma en los primeros cinco años de vida entonces cuando no tienen el alimento seguro, pues no tiene como desarrollarse, no tiene es insumo vital para desarrollarse, serán niños que vana quedar más pequeños”: dijo Juan Buitrago para La Hora del Regreso

Asimismo, se agrega que el 54,2% de los hogares en Colombia presenta desnutrición, lo que indicaría que uno de cada dos hogares la padecen.

De acuerdo a esto, se puede deducir que al menos 21 millones de habitantes tienen dificultades para consumir las tres comidas básicas diarias.

El estudio indica que, los hogares con mayores porcentajes de inseguridad alimentaria se caracterizan por tener una cabeza de familia femenina, residir en el área rural, por un índice de riqueza más bajo, con número de integrantes mayor a siete, con menor nivel de escolaridad y que se auto reconocen como indígenas y afrodescendientes. En Colombia de cada 100 niños que mueren por desnutrición 42 son indígenas.

“El hambre en Colombia tiene cara, ruralidad, cuando la mujer es cabeza de familia en lo rural, tiene menos crédito, menos oportunidad y eso indica que hay hambre”, explicó Buitrago.

De los 32 departamentos colombianos, se establece que 12 de ellos presentan inseguridad alimentaria. La lista la lidera Chocó con 76,8%, seguido de Sucre con 73,9%, luego Vichada con 70,1%, posterior La Guajira con 69,3% y Putumayo con 68,7%.

“Nosotros medimos más de 30 indicadores en el país, en el Pacifico y en la Amazonía la situación está critica en el hambre, por eso pido que todos nos unamos y busquemos soluciones”, puntualizó el director.