Hay riesgo de pérdida de $41.921 millones por obras contratadas por agencia de FF. MM.

La Contraloría reveló que hay riesgo de que se pierdan 41.921 millones de pesos de recursos públicos que se destinaron a la construcción del Puesto Fluvial Avanzado de Infantería de Marina en Barrancabermeja, Santander, obras que están inconclusas, y que fueron contratadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, mediante un convenio con Ecopetrol, que dio recursos por $37.253.689.330.

Por eso la Contraloría hizo un hallazgo con presunta incidencia penal tras la auditoría a esta entidad en el periodo 2020 - 2021, pues la Agencia Logística de las Fuerzas Militares “no cuenta con los recursos para garantizar la continuidad y terminación del proyecto, ni tampoco la diligencia que permita la conclusión de la obra”, con el agravante que Ecopetrol no tiene la disposición de trasferir recursos adicionales para dejar en óptimas condiciones de habitabilidad y operatividad el Puesto Fluvial.

“De este modo, la obra que tenía por objeto cumplir con la edificación de las instalaciones del Puesto Fluvial Avanzado No. 31 para ser entregadas a la Armada Nacional y así materializar la permuta concebida en el año 2012, al quedar desfinanciada no podrá cumplirse, quedando condenada a su abandono; tal es el caso que Ecopetrol, interpone demanda ante el Tribunal 004 Administrativo Oral de Santander, con radicado No. 68001233300020200098100, en contra de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en cuya pretensión solicita declarar el incumplimiento del contrato y condenarla por daños materiales, en cuantía de $32.009,38 millones de pesos”, señala el informe.