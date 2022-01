Tome nota: esto es lo que debe saber para presentar su licencia de conducción virtualmente

El pasado 4 de enero se dio la noticia a todos los conductores del país que no será necesario portar en físico la licencia de conducción y la licencia de tránsito del vehículo y que este se podrá consultar en tiempo real a través del Registro Nacional Único de Tránsito – Runt.

En este caso, el ciudadano podrá hacer la consulta en línea y en tiempo real de la información que reposa en el Runt y deberá mostrar al agente de tránsito la información que arroja la consulta donde se evidencia que cuenta con los documentos requeridos (licencia de tránsito y/o de conducción).

¿Cómo puedo consultar en el RUNT mi licencia de conducción o de tránsito?

En estos caso, deberá consultar por medio de la página web https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo; allí deberá indicar su documento de identidad, placas del vehículo, número de VIN o número de Soat.

Con este paso completado, allí encontrará los datos específicos sobre su licencia de conducción, licencia de tránsito y otros documentos relacionados con la información depositada en el RUNT sobre el conductor o propietario del vehículo registrado ante el Runt y presentarlo ante el agente de tránsito.

Recuerde que en caso de realizar un viaje por carretera o no contar con conexión a internet al momento de ser detenido por el agente, el Ministerio de Transporte recomienda portar de manera física estos documentos para no incurrir en alguna falta de la normativa de tránsito y no ser objeto multas e incluso inmovilización de su automotor.