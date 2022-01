Alarma en París: Lionel Messi podría salir del PSG este año

El 2021 para Lionel Messi fue uno de los mejores años en su carrera deportiva, pues pasó del Barcelona al PSG, ganó la Copa América con Argentina y obtuvo su séptimo Balón de Oro. Sin embargo, desde España aseguran que el jugador podría salir del París Saint-Germain en el 2022.

La información la dio el exfutbolista ‘Lobo’ Carrasco en el programa ‘El Chiringuito’, asegurando que Messi extraña la vida que tenía en Barcelona, ciudad en la que vivió por más de 17 años.

“Si triunfa, o sea, ganar la Champions, puede alargar un año más. Si el PSG no la gana, un año se le hará muy largo”, afirmó.

“La liga la va a ganar. Creo que ‘Leo’ puede forzar una salida”, agregó.

No obstante, Carrasco no confirmó cuál sería el destino de Messi de abandonar el PSG, pero mencionó que no le gustaría que fuera a la liga de Estados Unidos.

“Él es de palabra, le va a costar porque es de costumbre. No se arrepiente de irse en lo deportivo, pero en lo personal sí”, conlucyó.

Cabe resaltar que Carrasco ha mantenido una buena relación con Messi y su entorno, siendo una de las personas que anunció con antelación la salida del argentino del equipo azulgrana.