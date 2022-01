CIDH estudiará demanda de exministro Diego Palacio contra el Estado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio inicio al trámite en el que evaluará si admite o no la demanda del exministro de protección social durante el gobierno Uribe, Diego Palacio, contra el Estado, por presuntamente no garantizarle en su momento la doble conformidad y alegando además que no fue juzgado “de forma imparcial” tras su condena en la Corte Suprema de Justicia por la “Yidispolítica”.

El exministro en su momento también solicitó a la Comisión la adopción de medidas cautelares y la anulación de su juicio, señalando las citadas presuntas vulneraciones a sus garantías; pidió además una reparación económica y el restablecimiento de sus derechos civiles y políticos.

De acuerdo con lo conocido por La W, luego de cuatro años de haber sido interpuesta la demanda pasó la etapa de consideración de la petición, y ahora llega a la instancia del procedimiento de admisibilidad para definir si la demanda es aceptada o no por la CIDH y se abre un caso contra Colombia.

Debido a lo anterior, la petición fue trasladada al Estado para que fije su posición y observaciones.

Para ello, según lo estipulado por el órgano internacional, el Estado tendrá tres meses prorrogables para pronunciarse sobre el caso del exministro Palacio.