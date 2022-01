Recordando a Peter Bogdanovich, el cineasta y actor que falleció a los 82 años

El director de cine estadounidense Peter Bogdanovich, artífice del oscarizado clásico “The Last Picture Show” (1971), falleció a los 82 años, según informó este jueves The Hollywood Reporter.

Su hija, Antonia Bogdanovich, dijo a ese medio que el cineasta con medio siglo de trayectoria murió hoy poco después de la medianoche, por causas naturales, en su casa de Los Ángeles.

Bogdanovich, nacido en 1939 en Nueva York (EE.UU.), fue de los directores más importantes del Nuevo Hollywood de la década de 1970 y deja un legado con una veintena de reconocidos títulos, entre ellos “What’s Up, Doc?” (1972) y “Paper Moon” (1973).

Peter Bogdanovich, el cineasta fallecido a los 82 años en su casa de Los Ángeles, fue uno de los últimos directores del Hollywood más clásico y admirador confeso de Orson Welles y Howard Hawks, que cobró fama en los años los años setenta para luego ser más bien reconocido como erudito, entrevistador y crítico de cine.

Recordando a Peter Bogdanovich en La W

Julio Sánchez revivió grandes entrevistas junto a Peter Bogdanovich, uno de los grandes del cine del siglo XX. En una de las conversaciones desde un festival de cine en Venecia, la leyenda del cine habló sobre su regreso al cine con una de sus grandes producciones protagonizada por Owen Wilson y Jennifer Aniston.

En otra oportunidad conversó desde Roma. En el 2008 se refirió sobre su estrenada película “The Dukes”. “Es una película muy emocionante, la historia de la segundas oportunidades en la vida, de los hombres de reivindicarse y hago el papel de un agente de un grupo musical”, relató en ese entonces.

En una última oportunidad, Peter Bogdanovich se refirió sobre el misterio de la muerte de Natalie Wood junto a Julio Sánchez Cristo, uno de los hechos más dolorosos de Hollywood.

Los éxitos de Peter Bogdanovich

Sus grandes éxitos los logró muy joven, con “The last picture show” (“La última película”), “¿Qué me pasa, doctor?” y “Luna de papel”, producidas entre 1971 y 1973. Después de entonces, el éxito le fue más esquivo, y no porque cultivase un cine de culto o elitista: creía, por el contrario, que no hay nada mejor que el éxito para una película, y calificaba de “esnobismo a la inversa” a los directores que pensaban que tener popularidad equivalía a ponerse en venta.

Y pese a esos principios, su cine hace décadas que no cosechaba el favor del público; sus mayores aplausos los conseguía en los festivales de cine donde era invitado con cierta frecuencia y donde era algo así como un abanderado de la nostalgia.

Si su cine fue irregular, más unanimidad logró con su faceta de crítico y erudito. Su pasión por el cine era tal que una vez contó que Jonh Ford tuvo que frenarlo de este modo: “Por Dios, Bogdanovich, ¿nunca vas a parar de hacer preguntas?”.

A Bogdanovich, reconocible con sus gafas de concha que le daban un aire intelectual, le interesaban particularmente las grandes películas para extraer de ellas análisis profundos y retrospectivos, que luego plasmó en varios libros, el último de ellos titulado “Las estrellas de Hollywood. Retratos y conversaciones”, consistente en el estudio de 25 grandes filmes y su relación con los directores o actores de aquella época dorada.