The Weeknd lanza su esperado disco “Dawn FM” rescatando sonidos setenteros

El artista canadiense The Weeknd estrenó un nuevo álbum para comenzar el 2022. Se trata de “Dawn FM”, una producción que recientemente anunció a través de sus redes sociales junto a una fotografía de su rostro envejecido.

A través de sus redes sociales publicó una serie de videos creando expectativa sobre lo que escucharían sus fanáticos. Allí reveló colaboraciones con artistas de talla mundial como Tyler The Creator, Lil Wayne, Onethrix Point Never y el recordado actor de comedia Jim Carrey.

Otra de las figuras es Quincy Jones como productor, quien trazó una importante carrera por sus trabajos en los discos más emblemáticos de Michael Jackson como “Off The Wall”, “Thriller” y “Bad”, así como en la canción “We Are The World”.

The Weeknd también reveló en los adelantos de su producción los sonidos que dominarán en su producción que incluye 16 canciones. ”Has estado demasiado tiempo en la oscuridad y es la hora de despertar a la luz y de aceptar tu destino con los brazos abiertos”, dice una voz en uno de sus videos publicados en redes.

De “Dawn FM” ya se había revelado un primer sencillo. Se trata de “Take My Breath”, un tema que revelaba un acercamiento a la música electrónica.

Justamente en La W con Julio Sánchez Cristo se reveló parte de la nueva producción de The Weeknd. Allí se rescataron sus sonidos que recuerdan los años 70 y su familiaridad con Michael Jackson.