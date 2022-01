Cartageneros cuestionan daños recurrentes en la infraestructura del servicio de acueducto

Gran molestia ha causado entre la ciudadanía cartagenera la más reciente interrupción en el suministro de agua potable, esta vez, por un daño en un tramo de la tubería que conduce el líquido crudo de las estaciones de bombeo hasta las plantas de tratamiento.

El malestar radica en que, independientemente de la causa, se está volviendo recurrente las fallas en la prestación del servicio por parte de Aguas de Cartagena, que termina dejando por horas e incluso días, sin suministro de agua potable a barrios enteros en la ciudad.

“Si no es porque un amigo me envía por WhatsApp el video del daño, yo no me entero. Así fue que pude recoger agua en mi casa antes que la quitaran, porque aquí con Aguas de Cartagena uno se entera que no hay servicio cuando no sale nada agua de la pluma”, expresó Ninfa Henríquez, residente en la Urbanización Santa Clara sobre la suspensión que se presentó desde la noche del 11 de enero, por el daño registrado en el barrio vecino de El Campestre.

Así mismo, el comunicador social Juan Diego Perdomo, manifestó a través de sus redes sociales que es necesario que la empresa rinda explicaciones sobre los mantenimientos y planes de mejoras que viene realizando para brindar un servicio de calidad.

Lea también La mitad de Cartagena está sin agua: el servicio se normalizaría en horas de la tarde de este miércoles

“Es momento que la Alcaldía de Cartagena de Indias y el Concejo de Cartagena de Indias le exijan respuestas sobre daños recurrentes en tuberías y calidad del agua. La prórroga del contrato a la compañía donde el Distrito tiene participación accionaria, se dio en 2015 (de 26 a 40 años) a cambio de un Plan integral de mejoramiento de infraestructura. ¿Dónde está que no se ve? “, señaló.

En esta misma línea, el veedor Erick Urueta, cuestionó los trabajos de mantenimiento preventivo de la empresa; asegurando que no se evidencia una adecuada planificación de los mismos. Al tiempo que llamó la atención sobre las suspensiones, sin razón aparente, que realiza el operador y que restringen por días del servicio de agua potable a barrios enteros en la ciudad.

“Allí tenemos el caso del barrio El Carmelo, donde son frecuentes las quejas de los habitantes por los constantes cortes en el servicio. Además, es evidente que no hay una programación clara en los trabajos de mantenimiento preventivo, prueba de ello es esta emergencia, donde por un daño se termina yendo el agua en más del 50% de la ciudad”, apuntó.

W Radio conoció que desde la Veeduría Integral de los Servicios Públicos, cuya vocería recae en el abogado Naucicrates Pérez, se elevará una solicitud a los entes de control para que tomen cartas en el asunto por las fallas en el servicio que presta Aguas de Cartagena.

“Estamos estructurando una solicitud a la Contraloría para que haga una supervisión recurrente a la empresa. Como también, pediremos a la Superintendencia de Servicios Públicos para que haga una intervención integral a Aguas de Cartagena, porque no ha cumplido con el contrato de concesión”, puntualizó.

En lo corrido del 2022 se han registrado dos daños en tubería del servicio de acueducto. La primera se presentó el pasado 5 de enero por el sector de Policarpa, inmediaciones a la Zona Industrial, y que privó del suministro de agua potable al 40% de Cartagena.