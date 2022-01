Algunas aseguradoras mantienen su preocupación con proceso licitatorio del RUNT

Colombia

En la última reunión de socialización de saneamiento del Amparo de Calidad del Servicio, que fue la adenda que generó el inconformismo por las aseguradoras que participan en el millonario proceso licitatorio del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, al ser incluida por el Ministerio del Transporte el pasado 30 de diciembre de 2021 y que a su vez hizo que el proceso se suspendiera por 5 días hábiles los cuales ya se cumplieron, quedaron al descubierto nuevamente las preocupaciones que aún se mantienen por parte de algunas aseguradoras que participan en el proceso.

Así lo dejó expuesto a una de las representantes de Seguros 360, la cual puso en duda la participación en el cierre de ofertas de este jueves de varias aseguradoras, manifestando “buenos días, mi nombre es Lina de Seguros 360, la consulta que yo tengo, es efectivamente ustedes públican la Adenda 6 de la Resolución del 5 de enero dando aclaración al Amparo de Calidad del Servicio, pero esta calidad del servicio la publican el 30 de diciembre 5 días antes de que cierren la primera vez que era el 5 de enero y no la publican desde el borrador para que las aseguradoras podamos tener en cuenta esos cupos adicionales que van a necesitar los proponentes para poder participar en el proceso”.

Añadió, “qué pasa, 5 días para ampliar el cupo para poder cubrir esa calidad de servicio es imposible, ¡ah¡ y por si acaso creo que no somos los únicos que tenemos ese problema, o sea no somos la única aseguradora que tenemos ese problema de los 5 días, porque finalmente hasta hoy se está haciendo la reunión (martes 11 de enero), no se da una explicación del por qué antes del 30 de diciembre no se había hablado de la Calidad del Servicio en todas las otras etapas sino hasta el 30 de diciembre, eso imposibilita la pluralidad de oferentes”.

Pese al fuerte pronunciamiento desde Seguros 360, la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dio por concluida las aclaraciones al respecto, allí respondió “tenemos múltiples personas que una vez pasó la subsanación aclararon que ya quedaban tranquilos con el tema, yo respeto obviamente las diferencias de opiniones, lo que no puedo aquí es aceptar opiniones de ese talante, quiero advertirlo porque precisamente la suspensión se dio para tener esta reunión pero se publicó desde el 30, entiendo que fue un derecho de petición y uno de los comentarios que se presentaron el 17 de diciembre, esa es la razón por la que se publicó el 30 y ante un error de transcripción se subsano”.

El último en pronunciarse ante el interrogante de otra aseguradora la cual expresó que ¿si no se debía revisar si las mismas que participan en el proceso, tendrían el tiempo suficiente para reunir la póliza que se está exigiendo y los amparos que con esta se requieran?, fue el Viceministro de Transporte, Camilo Pabón, quien aseguró que por tiempos legales ya no se puede aplazar más el tema que tendrá que cerrarse este jueves a las 3 pm.

Finalmente, desde el Ministerio de Transporte se confirmó que se presentó una tutela ante un juzgado Administrativo de Bogotá, con el fin de frenar el proceso licitatorio del RUNT por los recientes cambios que ha sufrido, sin embargo también se confirmó que al no haber una medida cautelar, el proceso se mantiene en firme.