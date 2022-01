Fotógrafo francés fue víctima de robo en Cali

En un video grabado por cámaras de seguridad, quedó registrado el momento en que dos sujetos en moto atracan a un ciudadano francés, cuando caminaba por una calle del occidente de Cali.

En las imágenes se ve a uno de los delincuentes descender del vehículo, mientras le apunta con un arma a la víctima, quien decide arrojar su celular y huir corriendo.

El hombre identificado como Simón Ruíz, relató en redes sociales que llegó a la ciudad de Cali a realizar un trabajo fotográfico y aunque ya había recibido advertencias sobre la inseguridad en la capital del Valle, dijo que no consideró que se tratara de un sitio peligroso.

Aún con el incidente dice que no cambiará su buena imagen de Cali, ciudad que ya ha visitado anteriormente.

“Estoy trabajando por estos días en Colombia tomando fotos, no pensé que era peligroso porque es la tercera vez que vengo a Cali y no me había pasado nada, todo muy tranquilo” dijo Ruíz.

El caso fue puesto en conocimiento de la Policía que adelanta las investigaciones para dar con los responsables de este hecho.

En lo corrido del mes de enero se han presentado 97 denuncias por hurto en Cali, 53 casos menos que en el mismo periodo de 2021.