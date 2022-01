Quieren liquidar la campaña de Petro y el Pacto Histórico: Piedad Córdoba sobre caso Alex Saab

Sigue La W conoció las acciones legales que tiene en mente la exsenadora Piedad Córdoba por el informe que revelaron legisladores ecuatorianos y las conexiones de políticos colombianos con Alex Saab.

Desde el Congreso de Ecuador se había señalado a Piedad Córdoba y otros políticos latinoamericanos de tener supuestos vínculos con quien sería el presunto testaferro de Nicolás Maduro. En el caso puntual de la exsenadora se habla de un viaje que habría hecho en un avión privado de Saab.

Córdoba aseguró para Sigue La W que no es cierto que haya viajado en un avión privado de Alex Saab. Por el contrario, se trata de un intento para deslegitimar una campaña política, específicamente la de Gustavo Petro.

“Ellos vinieron aquí a liquidar la campaña de Petro y del Pacto Histórico y ahí derecho a acabar conmigo, una acusación tan grave es para retirarse de la lista”, indicó Piedad Córdoba.

Sobre Fernando Villavicencio, uno de los legisladores ecuatorianos que entregó el informe a las autoridades colombianas también se refirió. “El caso no se va a quedar así, me parece una absoluta irresponsabilidad que reciban a una persona con un prontuario y no con una hoja de vida. El tipo es un asaltador de calle que vino aquí a liquidar a Santos, a Correa y a mí”, enfatizó.