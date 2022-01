“Los cargos públicos no son para los corruptos”: Petro le responde a Karen Abudinen

Luego de que el precandidato presidencial Gustavo Petro dijera en una conferencia en España que en Colombia se “abudinearon los recursos para la conectividad en el campesinado”, comenzaron el cruce de palabras él y la exministra de las TIC Karen Abudinen en redes sociales.

“Hablan de conectividad y lo único que puede mostrar este Gobierno es que se ‘abudinearon’, después les traduzco esa palabra, los recursos para que el campesinado tenga internet”, fue lo que dijo Petro y que detonó una discusión.

Y es que las palabras no le cayeron en gracia a la exministra, quien a través de su cuenta de Twitter respondió a las palabras del líder de la Colombia Humana: “En España usted me difamó Gustavo Petro. CALUMNIADOR. Usted y su banda asesinó, secuestró, extorsionó, boleteó. Eso está demostrado. Nadie puede decir que me robé un centavo, por el contrario, evité que delincuentes como usted lo hicieran”.

En la mañana de este 12 de enero, Petro contestó en su cuenta de Twitter a Abudinen después de tildarlo de calumniador: “Cuando esta virulencia verbal aparece contra mí, ya saben ustedes la causa: los políticos no aguantan que se denuncie la corrupción”.

“Te respondo Karen Abudinen: Los cargos públicos no son para los corruptos. El puesto de un corrupto en mi gobierno, será la cárcel”, concluye el trino del político miembro del Pacto Histórico.

La exministra todavía no le responde a Gustavo Petro. Cabe recordar que no es la primera discusión en la que se ve envuelta Karen Abudinen por la palabra ‘abudinear’; ya también había cruzado palabras con la representante Katherine Miranda.