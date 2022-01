Piedad Córdoba tomará acciones legales tras investigación que la vincula con Saab

Luego de que integrantes de la Asamblea de Ecuador entregara una investigación a Colombia sobre los actos delictivos del capturado Alex Saab, en la que se ve involucrada la representante del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, la candidata al Senado arremetió contra Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la asamblea ecuatoriana.

A través de su cuenta de Twitter, Córdoba afirmó que denunciará a Villavicencio por las acusaciones en su contra.

Un tal Fernando Villavicencio, un politiquero de derecha de Ecuador, viene a montar una pantomima barata contra mí. Su odio contra expresidente Correa lo lleva a arrastrar a todo el mundo sin mirar a quién



Preparo proceso judicial contra ese miserable. Águilas no cazan moscas!! — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) January 10, 2022

“Un tal Fernando Villavicencio, un politiquero de derecha de Ecuador, viene a montar una pantomima barata contra mí. Su odio contra expresidente Correa lo lleva a arrastrar a todo el mundo sin mirar a quién. Preparo el proceso judicial contra ese miserable. Usted ya me sacó la piedra, si me estaba buscando pues me encontró. El que sí va a necesitar un buen abogado es usted porque lo voy a llevar a la justicia a responder”, escribió.

De igual forma, aseguró que no aceptará que Villavicencio le solicite conciliaciones o se retracte de lo que dijo. Además, lo señaló de miserable y oportunista.

“Voy a denunciar a ese miserable, iré yo misma a Quito y no descansaré hasta que la justicia lo ponga a pagar por el daño que me ha causado”, añadió.

Por último, Córdoba trinó algunos artículos en los que Villavicencio es acusado e investigado por haber hecho fraude en un título universitario, por sus ingresos económicos y sin pagar impuestos, por injuria, calumnia, favorecer casos y ocultar un asesinato.