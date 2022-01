Quintero entuteló a la Registraduría por aprobación de firmas para su revocatoria

Con una tutela radicada este miércoles ante el Tribunal Administrativo Oral de Medellín, el alcalde Daniel Quintero pide a un juez que revise si la Registraduría respetó el debido proceso al aprobar más de 132 mil firmas que presentó el comité que busca la revocatoria de su mandato.

El exregistrador delegado para temas electorales y asesor del alcalde de Medellín, Alfonso Portela, ya había advertido en entrevista con W radio que el mandatario local acudiría a esta acción popular argumentando que “en el orden jurídico, suele pasar que cuando se trata de una prueba técnica no sea la misma persona que vaya a aceptar que nosotros hayamos encontrado 30 mil y más anomalías”, según portela, los reparos que hizo el alcalde, debieron ser asumidos por un tercero.

Portela insiste en que el informe que permitió que continuara el proceso de revocatoria, tiene tecnicismos y no resuelve problemas de fondo. El abogado manifestó también que “ se presentó una aclaración a las objeciones por unas imprecisiones que hubo, en las que no se estaban aumentando ni disminuyendo los apoyos, y simplemente se ignoró totalmente esas objeciones que daban cuenta de más de 12.000 anomalías y se despacharon como si no hubiera pasado absolutamente nada”.

La acción popular también incluye al Consejo Nacional Electoral, que debe elaborar un informe sobre la financiación de la iniciativa promotora.